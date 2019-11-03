Футбол
ProstoProSport«Ювентус» победил «Торино» благодаря голу де Лигта
Ола Айна
|44′
|54′
Родриго Бентанкур
|57′
Хуан Гильермо Куадрадо
|60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
|63′
|67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
|68′
|70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
|74′
|76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
|80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
|85′
Андреа Белотти
|90′+3′
Томас Ринкон
|90′+3′
|42%
|Владение мячом
|58%
|72%
|Процент точных передач
|83%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|10
|9
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|11
|Угловые
|6
|3
|Отборы
|9
|22
|Фолы
|16
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
4
Войнович
36
Бремер
34
Айна
23
Мейте
11
Дзадза
22
Миллицо
15
Ансальди
9
Белотти
7
Лукич
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
2
Де Шильо
6
Хедира
5
Пьянич
8
Рэмзи
14
Матюиди
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Футболисты "Ювентус" нанесли поражение игрокам "Торино" в 11-м туре Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал голландский защитник Маттейс де Лигт.
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