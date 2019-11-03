Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ювентус» победил «Торино» благодаря голу де Лигта

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Ола Айна
44′
54′
Родриго Бентанкур
57′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
63′
67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
68′
70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
74′
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
85′
Андреа Белотти
90′+3′
Томас Ринкон
90′+3′
Футболисты "Ювентус" нанесли поражение игрокам "Торино" в 11-м туре Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал голландский защитник Маттейс де Лигт.
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