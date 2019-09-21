Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» победил «Верону» благодаря голу Роналду

Ювентус — Верона
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
16′
Мараш Кумбула
20′
Мигел Велозу
28′
Амир Ррахмани
Аарон Рэмзи
31′
34′
Марко Фараони
Криштиану Роналду
49′
Родриго Бентанкур
Миралем Пьянич
51′
59′
Валерио Верре
Маттео Пессина
Аарон Рэмзи
Сами Хедира
61′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
72′
73′
Маттиа Дзакканьи
Дженнаро Тутино
85′
Софьян Амрабат
Джампаоло Паццини
90′+4′
Мараш Кумбула
Туринский "Ювентус" обыграл "Верону" в четвертом туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба. Счет в матче открыла "Верона" благодаря точному удару Мигела Велозу на 20-й минуте.
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