Туринский «Ювентус» поместил в карантин 121 сотрудника клуба после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани. На двухнедельной самоизоляции в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения оказались сотрудники клуба, включая руководителей и футболистов.

Гаджеты Мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android Auto Box GTS, могут докупить её в качестве отдельного аксессуара. engadget.com Harley-Davidson заявляет, что все модели Touring, CVO и Trike, начиная с 2021 модельного года, получат Android Auto с завода.

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