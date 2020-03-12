Коронавирус
Матч ТВ«Ювентус» поместил в карантин 121 человека, включая футболистов
Туринский «Ювентус» поместил в карантин 121 сотрудника клуба после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани. На двухнедельной самоизоляции в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения оказались сотрудники клуба, включая руководителей и футболистов.
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