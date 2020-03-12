Коронавирус

Матч ТВМатч ТВ«Ювентус» поместил в карантин 121 человека, включая футболистов

Туринский «Ювентус» поместил в карантин 121 сотрудника клуба после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани. На двухнедельной самоизоляции в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения оказались сотрудники клуба, включая руководителей и футболистов.
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«Ювентус» объявил об уходе на карантин 121 сотрудника клуба

Чемпионат15:21

«Ювентус» поместил в карантин 121 человека, включая футболистов

Матч ТВ15:02

«Ювентус» отправил на карантин 121 человек из-за коронавируса у Ругани

Спорт-Экспресс14:55

121 сотрудник «Ювентуса» ушёл на карантин

Sport.ru16:13

Президент «Ювентуса» и еще 120 человек самоизолировались из-за риска заболевания коронавирусом

Sport24.ru15:00

«Ювентус»: из-за вируса у Ругани 121 человек находится на карантине

РИА Новости14:55

Матч «Ювентус» – «Лион» перенесён из-за коронавируса у Ругани

Metaratings12:38
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