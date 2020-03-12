Коронавирус
Матч ТВ«Ювентус» поместил в карантин 121 человека, включая футболистов
Туринский «Ювентус» поместил в карантин 121 сотрудника клуба после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани. На двухнедельной самоизоляции в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения оказались сотрудники клуба, включая руководителей и футболистов.
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Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина живет в станице Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний
Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты
Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Единоборства
Франсис Нганну прокомментировал перенос боя в Лас-Вегас
Второй номер рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Франсис Нганну прокомментировал перенос боя с шестым номером рейтингов Жаирзиньо Розенструиков в Лас-Вегас из-за запрета на массовые мероприятия в штате Огайо.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Экономика
Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти $78 миллиардов
Двадцать богатейших людей мира потеряли почти $78 миллиардов за сутки после крупнейшего с 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, пишет издание Forbes.
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Финансы
Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов
Курс доллара снизился на 1,24 рублей до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с сильным ветром.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Футболист «Челси» Хадсон-Одои заболел коронавирусом
Футбольный клуб «Челси» выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что у игрока лондонской команды Каллума Хадсона-Одои обнаружен коронавирус.
Наука
Названо популярное обезболивающее, которое негативно влияет на печень
Согласно результатам нового исследования специалистов из Калифорнийского университета в Дэвисе (США), популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее.
Финансы
Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
Общество
Супруги умерли в один день от коронавируса
Футбол
УЕФА может перенести чемпионат Европы-2020
Напомним, в этом году чемпионат Европы пройдет в период с 12 июня по 12 июля. В турнире примут участие 11 стран, в том числе Россия.