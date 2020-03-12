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ЧемпионатЧемпионат«Ювентус» объявил об уходе на карантин 121 сотрудника клуба

«После положительного теста Даниеле Ругани на коронавирус 121 сотрудник «Ювентуса», среди которых футболисты, персонал, руководители и другие работники клуба, ушёл на добровольный карантин на дому в соответствии с требованиями органов здравоохранения», — сообщает пресс-служба туринского клуба.
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«Ювентус» отправил на карантин 121 человек из-за коронавируса у Ругани

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