Коронавирус
Чемпионат«Ювентус» объявил об уходе на карантин 121 сотрудника клуба
«После положительного теста Даниеле Ругани на коронавирус 121 сотрудник «Ювентуса», среди которых футболисты, персонал, руководители и другие работники клуба, ушёл на добровольный карантин на дому в соответствии с требованиями органов здравоохранения», — сообщает пресс-служба туринского клуба.
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