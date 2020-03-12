Коронавирус
Soccer.ruСотрудники «Ювентуса» находятся в изоляции из-за коронавируса
Пресс-служба "Ювентуса" объявила, что многочисленные сотрудники клуба находятся в изоляции после положительного теста на коронавирус у защитника Даниэле Ругани. В изоляции находятся 121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса".
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