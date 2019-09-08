Футбол
LiveSport.ru«Ювентус» попытается договориться с Де Хеа
Как сообщает The Mirror, туринский «Ювентус» попытается подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. «Бьянконери» рассчитывают на то, что футболист не станет продлевать с «манкунианцами» контракт и уйдет на свободный трансфер.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Политика
Индия внесла аванс за российские комплексы С-400
Российская газета 10:08
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Помпео рассказал, в каком случае США договорятся с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с представителями радикального движения «Талибан»*, пока они не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять.
RT на русском 10:11
Политика
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Футбол
Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:40
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Футбол
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030
Президент Эквадора Ленин Морено предложил Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.
РБК вчера в 22:03
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%
Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 04:08
Политика
Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%
«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Хоккей
Бурдасов может вернуться в «Авангард»
Напомним, Бурдасов уже выступал за «Авангард» – это происходило в течение двух сезонов — 2015/16 и 2016/17.
Нева Спорт 09:47
Футбол
Йордан Осорио: Сказал Антону Заболотному, что нужно быть осторожнее
Защитник «Зенита» Йордан Осорио, дебютировавший за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи» (2:1), поделился эмоциями от перехода в петербурсгкий клуб.
Спорт день за днем 09:51
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
Политика
Раскрыты детали шпионского скандала с Александром Коршуновым
Между Россией и США набирает обороты новый шпионский скандал.
Московский Комсомолец 06 сентября в 11:35
Политика
Украина выразила протест из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru 06 сентября в 09:11
Футбол
Семак назвал Кокорина одним из лучших игроков России
Наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что Кокорин является «одним из лучших в России» и любой тренер мечтает иметь спортсмена у себя в команде.
Мойка78 10:00
Здоровье
В Тамбове объединили станцию скорой помощи и Центр медицины катастроф
Реорганизация первого учреждения завершена. Теперь юридически две этих организации стали единым целым.
Vtambove.ru вчера в 09:20
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47