Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Ювентус» попытается договориться с Де Хеа

Как сообщает The Mirror, туринский «Ювентус» попытается подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. «Бьянконери» рассчитывают на то, что футболист не станет продлевать с «манкунианцами» контракт и уйдет на свободный трансфер.
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