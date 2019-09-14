Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Ювентус» потерял первые очки в серии А, сыграв вничью с «Фиорентиной»

«Ювентус» после трех туров набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу. «Фиорентина» набрала первые очки в сезоне и продолжает занимать 16-е место. В следующем туре «старая синьора» 21 сентября примет «Верону», «Фиорентина» 22 сентября в гостях сыграет с «Аталантой».
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«Ювентус» и «Фиорентина» обошлись без голов

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Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве

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