Футбол
Sportbox.RU«Ювентус» потерял первые очки в серии А, сыграв вничью с «Фиорентиной»
«Ювентус» после трех туров набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу. «Фиорентина» набрала первые очки в сезоне и продолжает занимать 16-е место. В следующем туре «старая синьора» 21 сентября примет «Верону», «Фиорентина» 22 сентября в гостях сыграет с «Аталантой».
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Футбол
«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ
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Люди кричали: пассажир рассказал о жуткой аварии под Ярославлем
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Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом
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Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
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В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
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Allboxing.ru вчера в 21:16
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Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США
Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
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Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Происшествия
В Крыму нашли бомбу времен ВОВ, висевшую на дереве
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
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Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве
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Газета.Ru 09:25
Хоккей
НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
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Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
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Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
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