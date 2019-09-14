«Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Фиорентиной» в третьем туре чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Ювентус» сделал две замены в первом тайме: из-за травмы игру не смогли продолжить Дуглас Коста и Миралем Пьянич.

«Ювентус» потерял первые очки в серии А, сыграв вничью с «Фиорентиной»

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