Футбол
Sport24.ru«Ювентус» предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
«Ювентус» этим летом пытался подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. За бразильца бьянконери предлагали 100 млн евро и своего нападающего Пауло Дибалу, однако парижане отвергли этот вариант.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Баскетбол
Сборная России уступила белорусам в первом матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти уступила команде Белоруссии в стартовом матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
РИА Новости 10:49
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Политика
Медведчук захотел встретиться с Путиным
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.
Газета.Ru 03:23
Общество
Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56
Происшествия
В Новосибирске возбудили дело против росгвардейца, избившего прохожего
Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который 30 августа, находясь при исполнении служебных обязанностей, напал на прохожего и избил его, сообщается на сайте ведомства.
Собеседник 08:55
Происшествия
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы
В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российская газета 11:31
Политика
Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада
Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 09:18
Политика
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Футбол
Стало известно о привилегиях Месси в «Барселоне»
Lenta.ru 12:58
Политика
Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина
Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК 13:11
Политика
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
RT на русском 12:29
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Армия и оружие
Британский военный самолет пролетел у российских границ
Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
РИА Новости 11:52
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество
Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее двадцати человек погибли на Багамских островах из-за прохождения урагана «Дориан», сообщает издание The Miami Herald со ссылкой на заявление главы Минздрава архипелага Дуэйна Сандза.
Хакасия-Информ вчера в 23:42
Экономика
Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Энергетика
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.
Взгляд.ру 02:16
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Футбол
В РФС рассказали о будущем Мамаева в «Краснодаре»
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов рассказал, когда может быть рассмотрен вопрос о расторжении контракта Павла Мамаева с «Краснодаром».
Lenta.ru 12:15