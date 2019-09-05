Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Ювентус» предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу

«Ювентус» этим летом пытался подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. За бразильца бьянконери предлагали 100 млн евро и своего нападающего Пауло Дибалу, однако парижане отвергли этот вариант.
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Источник: летом на Неймара претендовал «Ювентус». Его предложение — 100 миллионов и Дибала

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