Футбол
Sport24.ru«Ювентус» предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
«Ювентус» этим летом пытался подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. За бразильца бьянконери предлагали 100 млн евро и своего нападающего Пауло Дибалу, однако парижане отвергли этот вариант.
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СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone
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