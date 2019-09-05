Футбол
Sport24.ru«Ювентус» предлагал за Неймара 100 млн евро и Дибалу
«Ювентус» этим летом пытался подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. За бразильца бьянконери предлагали 100 млн евро и своего нападающего Пауло Дибалу, однако парижане отвергли этот вариант.
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Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
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Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
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Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
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Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
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В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
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Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Происшествия
«Черные ящики» разбившегося Су-25 доставлены для расшифровки в Москву
Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25 доставлены в Москву для расшифровки.
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В американском городе Мельбурн, штат Флорида, на берег Парадайз Бич волны вынесли несколько свертков с кокаином.
РЕН ТВ 08:00
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
Интерфакс 08:08
Авто
Euro NCAP показала краш-тесты 7 новинок на видео
Европейская организация Euro NCAP показала на видео краш-тесты 7 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 07:16
Экономика
Пенсии и пособия россиян защитят от списания за долги
«При расчете кредитной организацией суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, будут исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в тексте законопроекта, который размещен на сайте федерального ведомства.
URA.Ru вчера в 16:46
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Авто
«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Granta Drive Active
Российские дилеры «АвтоВАЗа» начали приём предварительных заказов на новую версию седана Lada Granta - Drive Active.
UsedCars.ru 08:15
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Экономика
Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
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