Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» задумалось над продажей Криштиану Роналду. Команда может лишиться португальского футболиста из-за финансовых проблем от пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на A Bola.

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