Футбол

MetaratingsMetaratings«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу Алексея Миранчука

Представители «Ювентуса» продолжают вести переговоры с «Локомотивом» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. По имеющейся информации, сам 24-летний российский футболист уже дал предварительное согласие на переезд в Турин, но перед этим стороны должны согласовать сумму трансфера игрока.
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Источник: «Ювентус» продолжает переговоры по Алексею Миранчуку

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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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