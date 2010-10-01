Футбол
Metaratings«Ювентус» продолжает переговоры по трансферу Алексея Миранчука
Представители «Ювентуса» продолжают вести переговоры с «Локомотивом» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. По имеющейся информации, сам 24-летний российский футболист уже дал предварительное согласие на переезд в Турин, но перед этим стороны должны согласовать сумму трансфера игрока.
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«Не могу определиться между ним и Мбаппе…» - любители футбола из Турина об Алексее Миранчуке
ИноПроСпортвчера в 13:30
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