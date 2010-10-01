Футбол
Спорт-Экспресс«Ювентус» пытался приобрести Зинченко
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato. Туринцы пытались укрепить левый фланг обороны, но переговоры закончились неудачей. 22-летний украинец доволен своим положением в клубе.
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Политика
В Киеве раскритиковали предложение по особому статусу в Евросоюзе
Незалежная активно работает над тем, чтобы стать полноправным членом ЕС, что является стратегической целью Киева.
Утро.ru 12:01
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Происшествия
Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье
По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.
REGNUM 11:24
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Гаджеты
Apple TV нового поколения может выйти 10 сентября
The GEEK 12:55
Шоу-бизнес
Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции
Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
Суть событий 10:12
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения
Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Футбол
Джан разочарован решением «Ювентуса» не заявить его в Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Эмре Джан остался разочарован решением итальянского клуба не включить его в заявку на Лигу чемпионов.
ProstoProSport 08:11
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Футбол
Дзюбу выбрали лучшим игроком «Зенита» в августе
Нева Спорт 10:05
Политика
Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:58
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Политика
Путин и Моди отправились на «Звезду» на катере «Ураган»
Президент России и премьер-министр Индии встретились на причале острова Русский. Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом.
Российская газета 00:21
Политика
В Британии депутаты приняли ко второму чтению законопроект по брекситу
Члены палаты общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Великобритании из Евросоюза на три месяца, был рассмотрен во втором чтении.
RT на русском 12:42
Политика
Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»
Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
Snob.ru вчера в 09:55
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.
Известия 09:50
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12