Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ювентус» пытался приобрести Зинченко

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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato. Туринцы пытались укрепить левый фланг обороны, но переговоры закончились неудачей. 22-летний украинец доволен своим положением в клубе.
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«Ювентус» пытался приобрести Зинченко

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