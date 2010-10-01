Футбол

Sport.ruSport.ru«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»

Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года. В сферу интересов туринцев входят Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд. Текущие контракты бельгийского защитника и датского хавбека рассчитаны до конца текущего сезона.
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