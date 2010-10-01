Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года. В сферу интересов туринцев входят Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд. Текущие контракты бельгийского защитника и датского хавбека рассчитаны до конца текущего сезона.

Политика Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Транспорт В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Финансы ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.

Политика В Минэкономразвития ответили на критику Мутко Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.

Экономика Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Культура Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Хоккей Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Гаджеты Назван самый продаваемый смартфон в мире Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.

Политика Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.

Происшествия Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.

Политика Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров и узнать мнение крымчан о возвращении под юрисдикцию Киева.

Здоровье В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.

Происшествия Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.

Армия и оружие Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету.