Футбол
Sport.ru«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года. В сферу интересов туринцев входят Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд. Текущие контракты бельгийского защитника и датского хавбека рассчитаны до конца текущего сезона.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
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В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
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Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
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Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
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Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены
Российская газета 09:48
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Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
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Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35
Культура
Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году
В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Хоккей
Авангард — Северсталь 1:5 (3-й период)
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Северсталь».
Спорт-Экспресс 14:58
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Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra 11:57
Политика
Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:48
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Происшествия
Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге
Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45
Политика
Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров и узнать мнение крымчан о возвращении под юрисдикцию Киева.
Газета.Ru 02:38
Здоровье
В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей
Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.
Российская газета 06:08
Происшествия
Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео
Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
Lenta.ru 08:11
Политика
Демократы в американском Конгрессе начали расследование из-за планов Трампа провести саммит G7 на его курорте
Демократы в американском Конгрессе начали расследование из-за планов Дональда Трампа провести саммит G7 на его курорте.
Эхо Москвы 14:31
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Армия и оружие
Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной
Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету.
Аргументы недели 13:01
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
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Шотландия — Россия 1:1 (1-й тайм)
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В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
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Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
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