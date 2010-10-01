Футбол
Sport.ru«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года. В сферу интересов туринцев входят Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд. Текущие контракты бельгийского защитника и датского хавбека рассчитаны до конца текущего сезона.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
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Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
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Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
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Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
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Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
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Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
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В издании отмечают, что на торжество Собчак и Богомолов, вполне возможно, тратиться не будут, поскольку финансовую сторону праздника возьмут на себя их влиятельные друзья.
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Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
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Экс-сотрудник ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
За два дня до терактов 11 сентября 2001 года состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем - младшим.
БИЗНЕС Online вчера в 12:17
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Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
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МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
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«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов
Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
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Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
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В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
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В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:14
Автоспорт
Квят стал десятым на второй практике Гран-при Италии
Пилот "Торо Россо" россиянин Даниил Квят стал десятым на второй практике Гран-при Италии "Формулы-1".
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