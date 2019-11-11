Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com. Роналду был заменен в начале второго тайма.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Шченсны о Роналду: «Злиться – это нормально для чемпиона, когда покидаешь поле. Он вернется в лучших кондициях»

Sports.ru17:01

Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила

Бомбардир.ру12:45

Роналду впервые прокомментировал победу над «Миланом». Его заменили в этом матче

Спорт-Экспресс06:35

Конфликт Криштиану Роналду с Маурицио Сарри

Чемпионат11:40

«Ювентус» не будет применять санкции к Роналду

Sport24.ru10:18

«Ювентус» не будет наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»

Газета.Ru13:50

Сарри заменил Роналду во втором матче подряд, португалец сразу ушёл в раздевалку

Sport.ruвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:24, Вашингтон
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 07:35
Финансы

Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Политика

Кремль: президент Боливии не просил убежище в России

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес не просил убежище в России, у российской стороны никаких контактов с боливийской стороной не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:31
Общество

Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко

Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей.
ФАН 02:29
Хоккей

Известный хоккейный эксперт был уволен после слов о мигрантах

Известный хоккейный эксперт Дон Черри был уволен с канадского телеканала Sportsnet после слов о мигрантах и символе Дня памяти павшим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:47
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Здоровье

Названа смертельная доза водки в России

В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией

Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили разработку электрического G-Class

В немецкой компании подтвердили, что ведут разработку электрической версии Mercedes-Benz G-Class.
Tvoe-avto.com 09 ноября в 06:01
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%

Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ 03:50
Политика

СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект

Два политических сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские правительственные документы.
РИА Новости 17:04
Футбол

Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru 16:59
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ 13:01
Политика

Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США

Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Общество

Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест

Известия 14:37
Кино

Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие

Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
Технологии

WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Космос

«Роскосмос» запустит приложение с фотографиями Земли из космоса

РИА Новости 09:15
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Футбол

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Vprognoze.ru 04:43
Политика

Путин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

Газета.Ru 05:00
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Рифей-Пермь вчера в 22:47
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Здоровье

Британка родила самых маленьких в мире близнецов

Британским врачам удалось выходить самых маленьких в мире новорожденных близнецов. Они появились на свет на 23-й неделе беременности.
MedikForum.ru 12:23
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное