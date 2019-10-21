Туринский "Ювентус" следит за братьями Миранчуками из московского "Локомотива". Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, что Антон и Алексей за предыдущие полтора года сумели выиграть все трофеи, разыгрывающиеся в России.

«Ювентус» следит за братьями Миранчуками из «Локомотива»

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