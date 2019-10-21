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Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» следит за братьями Миранчуками из «Локомотива»

Туринский "Ювентус" следит за братьями Миранчуками из московского "Локомотива". Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, что Антон и Алексей за предыдущие полтора года сумели выиграть все трофеи, разыгрывающиеся в России.
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Итальянская газета посоветовала «Ювентусу» обратить внимание на Миранчуков

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La Gazzetta dello Sport призвала «Ювентус» обратить внимание на Миранчуков

Чемпионат12:20

Итальянская пресса — о Миранчуках: «Они — опасность номер один для «Ювентуса»

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Bobsoccer09:04

Итальянские СМИ призвали «Ювентус» обратить внимание на братьев Миранчуков

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