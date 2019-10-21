Лига чемпионов
Газета.Ru«Ювентус» следит за братьями Миранчуками из «Локомотива»
Туринский "Ювентус" следит за братьями Миранчуками из московского "Локомотива". Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Напомним, что Антон и Алексей за предыдущие полтора года сумели выиграть все трофеи, разыгрывающиеся в России.
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Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Политика
Бывший участник КВН стал советником секретаря Совбеза Украины
«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», — написал Сивохо.
Происшествия
На Украине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики
Вертолет Robinson R44 потерпел авиакатастрофу в Полтавской области, погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины 43-летний Тарас Кутовый.
Политика
Путин назначил нового председателя СПЧ
Президент Владимир Путин освободил своим указом Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека (СПЧ).
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» не с первого раза
В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать клиентам
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive предлагает своим клиентам покупку автомобиля из своего парка, который насчитывает порядка 2 тыс. автомобилей моделей Smart, Mercedes А-Class, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, а также электромобили BMW i3.
Наука
Ученые засняли на видео судьбу останков кита на дне океана
Исследователи из Национального морского заповедника "Монтерей-Бей", работающие на судне Nautilus, совершили погружение у побережья Центральной Калифорнии и обнаружили жуткое зрелище — пятиметровый скелет усатого кита, который пожирали морские обитатели.
Происшествия
ВИЧ-инфицированного жителя Удмуртии осудили за укус полицейского
В Воткинске 34-летний местный житель предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и заведомое поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
Общество
Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки
Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".
Общество
Зампред мурманской ОП объяснила фото с банками икры
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
Общество
Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии
Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».