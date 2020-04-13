Коронавирус

Советский спортСоветский спорт«Ювентус» собирается расстаться с Ругани

Calcio Mercato сообщает, что 25-летний центральный защитник Даниэле Ругани может покинуть Ювентус после завершения нынешнего сезона. Туринский клуб собирается расстаться с футболистом, который в нынешнем сезоне сыграл в серии А лишь 3 матча. Трансферная стоимость Ругани оценивается в 12 млн евро.
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«Ювентус» хочет расстаться с Ругани, которым раньше интересовался «Зенит»

Sport.ruвчера в 12:28

Ругани планирует покинуть «Ювентус»

Soccer.ruвчера в 12:13

«Ювентус» собирается расстаться с Ругани

Советский спортвчера в 11:51

В «Зените» опровергли информацию об интересе к Ругани

Спорт-Экспресс13 апреля в 11:06

Медведев о Ругани в «Зените»: «Очередной слух, не более»

Sports.ru13 апреля в 09:25

В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» Ругани

Чемпионат13 апреля в 10:03

Гендиректор «Зенита» опроверг интерес клуба к защитнику «Ювентуса» Ругани

РИА Новости13 апреля в 09:03
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

ТАСС 01:08
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Если Россия предпримет масштабное наступление, Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ольха", заявил в интервью порталу "Цензор.НЕТ" директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Газета.Ru 02:33
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Политика

В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
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Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»

Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
881
Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
Москва 24 вчера в 01:41
733
Общество

Роспотребнадзор призвал ограничить использование гаджетов в карантин

Москва, 15 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Роспотребнадзор призвал родителей в период карантина из-за коронавируса ограничить использование гаджетов детьми.
REGNUM 01:35
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
3,9K
Авто

Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции

Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС вчера в 21:00
Интернет

В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
REGNUM 02:02
1
Общество

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Здоровье

Врач спрогнозировал число смертей от COVID-19 в Нью-Йорке

От коронавируса Covid-19 в штате Нью-Йорк умрут около 50 тысяч человек.
MOS.news 02:25
1
Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
28
Хоккей

ЦСКА подпишет контракт с Локтионовым

Выступающий за магнитогорский "Металлург" Андрей Локтионов покинет команду после окончания контракта и подпишет соглашение с ЦСКА.
Sport.ru вчера в 09:00
Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
40
Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
57
Политика

Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна

Американские СМИ — The New York Times и радио NPR — отказываются публиковать протесты и опровержения посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, в частности Алексея Ботяна, заявил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье

Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
3
Происшествия

Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню

О разрушении буддийской ступы "Бодхи" в деревне Сухая Емельяновского района полиции сообщила местная жительница.
ИА 1-Line вчера в 20:16
25
Политика

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:00
4
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
2
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ивана Урганта опубликовала фото с темнокожим бойфрендом

Первые совместные снимки Эрики и Мусы в Instagram вызвали у подписчиков смешанные чувства. Многие поклонники не одобрили выбор Эрики.
GreatLove вчера в 17:49
9
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом умер в Калмыкии

В Калмыкии умер первый пациент с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.
РЕН ТВ вчера в 01:59
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
248
Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
173
Политика

Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
151
Общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек

Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
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Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус». Выступал за сборную Италии.
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