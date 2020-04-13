Calcio Mercato сообщает, что 25-летний центральный защитник Даниэле Ругани может покинуть Ювентус после завершения нынешнего сезона. Туринский клуб собирается расстаться с футболистом, который в нынешнем сезоне сыграл в серии А лишь 3 матча. Трансферная стоимость Ругани оценивается в 12 млн евро.

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Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Если Россия предпримет масштабное наступление, Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ольха", заявил в интервью порталу "Цензор.НЕТ" директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман. 1,7K

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Общество Роспотребнадзор призвал ограничить использование гаджетов в карантин Москва, 15 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Роспотребнадзор призвал родителей в период карантина из-за коронавируса ограничить использование гаджетов детьми. 10

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 240

Интернет В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются. 1

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Хоккей ЦСКА подпишет контракт с Локтионовым Выступающий за магнитогорский "Металлург" Андрей Локтионов покинет команду после окончания контракта и подпишет соглашение с ЦСКА.

Политика Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер. 40

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Политика В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости. 4

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