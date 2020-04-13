Коронавирус
Советский спорт«Ювентус» собирается расстаться с Ругани
Calcio Mercato сообщает, что 25-летний центральный защитник Даниэле Ругани может покинуть Ювентус после завершения нынешнего сезона. Туринский клуб собирается расстаться с футболистом, который в нынешнем сезоне сыграл в серии А лишь 3 матча. Трансферная стоимость Ругани оценивается в 12 млн евро.
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В «Зените» отреагировали на информацию о предложении защитнику «Ювентуса» Ругани
Чемпионат13 апреля в 10:03
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес клуба к защитнику «Ювентуса» Ругани
РИА Новости13 апреля в 09:03
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
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Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Если Россия предпримет масштабное наступление, Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ольха", заявил в интервью порталу "Цензор.НЕТ" директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Газета.Ru 02:33
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В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»
Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
Москва 24 вчера в 01:41
Общество
Роспотребнадзор призвал ограничить использование гаджетов в карантин
Москва, 15 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Роспотребнадзор призвал родителей в период карантина из-за коронавируса ограничить использование гаджетов детьми.
REGNUM 01:35
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 12:40
Авто
Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции
Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС вчера в 21:00
Интернет
В Роскачестве рассказали о рисках при установке мобильных приложений
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рекомендовали пользователям ноутбуков и смартфонов заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах в то время, когда они не используются.
REGNUM 02:02
Общество
Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Врач спрогнозировал число смертей от COVID-19 в Нью-Йорке
От коронавируса Covid-19 в штате Нью-Йорк умрут около 50 тысяч человек.
MOS.news 02:25
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
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РБК 00:00
Хоккей
ЦСКА подпишет контракт с Локтионовым
Выступающий за магнитогорский "Металлург" Андрей Локтионов покинет команду после окончания контракта и подпишет соглашение с ЦСКА.
Sport.ru вчера в 09:00
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
Политика
Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна
Американские СМИ — The New York Times и радио NPR — отказываются публиковать протесты и опровержения посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, в частности Алексея Ботяна, заявил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Происшествия
Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню
О разрушении буддийской ступы "Бодхи" в деревне Сухая Емельяновского района полиции сообщила местная жительница.
ИА 1-Line вчера в 20:16
Политика
В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:00
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ивана Урганта опубликовала фото с темнокожим бойфрендом
Первые совместные снимки Эрики и Мусы в Instagram вызвали у подписчиков смешанные чувства. Многие поклонники не одобрили выбор Эрики.
GreatLove вчера в 17:49
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом умер в Калмыкии
В Калмыкии умер первый пациент с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.
РЕН ТВ вчера в 01:59
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26