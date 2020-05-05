Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

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