Коронавирус

Матч ТВМатч ТВМатюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.
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Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

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«Ювентус» сообщил о выздоровлении Матюиди и Ругани

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Газета.Ru11:35

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