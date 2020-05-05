Коронавирус
Матч ТВМатюиди и Ругани излечились от коронавируса
Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Подмосковье камеры выявили 150 водителей без пропусков
Discover24 07:42
Общество
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
Общество
Для жителей Югры введут обязательный масочный режим
В Югре будет введено обязательное ношение маски, заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 5 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 10:07
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Автоспорт
В Ferrari сделали Феттелю второе предложение
F1news.ru 03:54
Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
Общество
Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 14:25
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
Гаджеты
Рассекречен планшет Microsoft Surface Go 2: анонс состоится в ближайшее время
Уже до конца текущего месяца ожидается презентация планшета Microsoft Surface Go второго поколения.
3DNews 07:03
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
Распространение коронавируса по всему миру и введение карантинных мер на фоне пандемии стали причиной 100% падения автомобильного рынка Индии в апреле.
Новые автомобили вчера в 13:00
Армия и оружие
Military Watch: Китай с помощью России обошел США в области одномоторных истребителей
МонаВиста 14:18
Авто
Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series
Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.
SpeedMe 14:59
Общество
В Липецкой области вводят обязательный масочный режим
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews вчера в 05:14
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:38
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:37
Общество
В России скончались трое журналистов с коронавирусом
В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 14:24
Фигурное катание
Траньков назвал скандал с сыном Плющенко вопиющим инцидентом
Бывший спортсмен Максим Траньков прокомментировал скандал с участием сына Евгения Плющенко, у которого, по данным Sтаrніт, выявили психическое расстройство, после чего супруга фигуриста Яна Рудковская пригрозила изданию судом.
ProstoProSport 08:18
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru 02:36