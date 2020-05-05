Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,4K

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 512

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 503

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 90

Политика Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра. 20

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 514

Общество Глава Карелии разрешил прогулки за городом Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией. 5

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 251

Здоровье Объяснена низкая смертность в России от коронавируса Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. 375

Общество Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". 111

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.

Политика Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России. 1,7K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K