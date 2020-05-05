Коронавирус

Матч ТВМатч ТВМатюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.
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Матюиди и Ругани оправились от коронавируса, Дибала по-прежнему заражен

Бомбардир.ру12:31

«Ювентус» сообщил о выздоровлении Матюиди и Ругани

ProstoProSport11:55

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Матч ТВ11:08

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Чемпионат11:35

Форвард «Ювентуса» Дибала еще не выздоровел от коронавируса

Газета.Ru11:35

Дибала еще не выздоровел от коронавируса

Metaratings11:40

«Ювентус» сообщил, что Дибала еще не выздоровел от коронавируса

Спорт-Экспресс10:17
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Политика

Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Общество

Глава Карелии разрешил прогулки за городом

Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией.
REGNUM 10:36
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Политика

Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
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Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери

Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.
Экономика сегодня 09:09
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
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Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета 05:49
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
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