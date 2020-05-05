Коронавирус
Матч ТВМатюиди и Ругани излечились от коронавируса
Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус. Оба футболиста еще 15 апреля излечились от заболевания, но провели в самоизоляции еще две недели.
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Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Политика
Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Глава Карелии разрешил прогулки за городом
Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией.
REGNUM 10:36
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери
Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.
Экономика сегодня 09:09
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета 05:49
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14