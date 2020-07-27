Футбол

TV BRICSTV BRICS«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

На футбольных полях Италии определился победитель сезона. В 36-й раз в истории и девятый раз подряд им стал звездный «Ювентус», передает tvbrics.com. Победа далась туринцам досрочно, за два тура до окончания.
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«Ювентус» установил рекорд топ-5 лиг по продолжительности чемпионской серии

Матч ТВ01:36

Эксперты назвали шансы «Ювентуса» выиграть Серию А в 10-й раз подряд

Чемпионат04:00

⚪️⚫️«Ювентус» 9-й раз подряд стал чемпионом Италии. Это рекорд лиг топ-5

Sports.ruвчера в 17:43

У «Ювентуса» наибольшее количество чемпионств в топ-5 лиг Европы

Спорт-Экспрессвчера в 21:18

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

РИА Новостивчера в 17:46

«Ювентус» в девятый раз подряд выиграл Серию А

Sport.ruвчера в 18:43

Букмекеры оценили шансы «Ювентуса» выиграть десятое чемпионство подряд

Sport24.ruвчера в 18:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, утверждает ФСБ.
РБК 06:06
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
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Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
100
Экономика

Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли

По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Алтайская правда 01:40
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
42
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
46
Общество

Аквапаркам в РФ рекомендовано вдвое уменьшить число посетителей

Москва, 27 июля 2020, 11:30 — REGNUM Рекомендацию сократить число посетителей вдвое от общей вместимости получили российские аквапарки от Роспотребнадзора.
REGNUM 04:30
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

RT на русском вчера в 09:00
123
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

ТАСС 06:08
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Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

RT на русском 03:14
1
Общество

Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
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Экономика

Объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%

Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:42
11
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
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Здоровье

Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные

«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum 04:26
2
Общество

40-летний Михаил Галустян из-за банкротства потерял вторую компанию

Passion.ru 03:29
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Гаджеты

Android опередил iOS по преданности пользователей

Согласно результатам нового исследования CIRP, пользователи Android имеют более высокую преданность к бренду, чем пользователи iOS.
iXBT.com 01:34
2
Шоу-бизнес

Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
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Армия и оружие

Появилось фото боевого лазера на подлодке США

Российская газета 03:41
2
Шоу-бизнес

Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе

Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
49
Общество

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
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Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Экономика

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%.
REGNUM 24 июля в 12:15
29
Общество

Финляндия не откроет границу с Россией до конца августа

Правительство Финляндии приняло решение в ближайшие недели не открывать границу с Россией.
Piter.tv 06:01
Общество

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,8K
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.
Российская газета вчера в 14:02
Общество

Россиянам пообещали новую версию портала госуслуг до конца года

Новая версия портала госуслуг начнет свою работу в 2020 году, она позволит обрабатывать около 100 млн запросов в сутки.
Известия 05:43
2
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев привел на съемки сына и гражданскую жену

Один из очевидцев на съемочной площадке рассказал, что однажды Шепелев привел на съёмки свою гражданскую жену Екатерину, а также подросшего сына Платона от Жанны Фриске.
Bimru.ru 04:46
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