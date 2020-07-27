На футбольных полях Италии определился победитель сезона. В 36-й раз в истории и девятый раз подряд им стал звездный «Ювентус», передает tvbrics.com. Победа далась туринцам досрочно, за два тура до окончания.

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

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