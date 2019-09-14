Туринский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче третьего тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе "Артемио Франки" и завершилась со счётом 0:0.

«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А

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