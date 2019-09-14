Футбол

RT на русскомRT на русском«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А

Туринский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче третьего тура итальянской Серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе "Артемио Франки" и завершилась со счётом 0:0.
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«Ювентус» и «Фиорентина» обошлись без голов

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Советский спорт11:19
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«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — передает агентство сообщение ведомства.
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