В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионом мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Напомним, именно эти команды выступают в одной группе с московским «Локомотивом».

«Атлетико» ушел от поражения в матче с «Ювентусом»

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