Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. У хозяев мячи забили Стефан Савич и Эктор Эррера.

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Футбол ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем» Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Футбол Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.

Общество Начала работу 20 сессия Законодательного Собрания Приангарья Утром в среду, 18 сентября, под руководством спикера Сергея Сокола начала работу 20 сессия Законодательного Собрания Иркутской области.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.

Армия и оружие СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Армия и оружие СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.

Политика Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.

Космос Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки» Ранее в среду источник сообщил, что украинцы отказались закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера» по причине того, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер.

Общество Более 70% россиян выступают за ограничение притока трудовых мигрантов Опрос «Левада-центра» показал, что 72% россиян считают, что в стране нужно ограничить приток иностранцев, которые приезжают в Россию для заработка, пишет «Интерфакс».

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Технологии Искусственный интеллект поможет магазинам в РФ подстраивать ассортимент под покупателей Система "умной" витрины — персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя — появится в России уже в 2021 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.