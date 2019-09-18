Лига чемпионов
Газета.Ru«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
|15′
Блез Матюиди
|48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
|60′
|65′
Блез Матюиди
|69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
|70′
|71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
|76′
Ренан Лоди
Витоло
|76′
|80′
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
Диего Коста
|83′
|87′
Миралем Пьянич
Аарон Рэмзи
Эктор Эррера
|90′
|46%
|Владение мячом
|54%
|85%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
20
Витоло
6
Коке
16
Эррера
8
Сауль
10
Корреа
7
Феликс
19
Коста
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
16
Куадрадо
30
Бентанкур
8
Рэмзи
14
Матюиди
10
Дибала
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. У хозяев мячи забили Стефан Савич и Эктор Эррера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 06:09, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Происшествия
Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег
Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.
РИА Новости 03:41
Экономика
Медведев заявил о профицитном бюджете России в ближайшие три года
Бюджет России в ближайшие три года останется профицитным, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства в Москве.
Rambler News Service 04:39
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Армия и оружие
В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия
«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно вчера в 06:54
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями телефонов у россиян
Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:51
Политика
Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.
Народные новости вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме.
URA.Ru вчера в 13:42
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Происшествия
Убившего свою сестру основателя LinguaLeo отправят в психбольницу
Регион online вчера в 12:05
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия
Россиянин заблудился в больнице и три дня искал выход
Мужчина пропал 16 сентября, на следующий день его выписали за нарушение режима стационара — считалось, что пациент сбежал из больницы, поэтому его искали волонтеры и полицейские.
Lenta.ru 05:45
Происшествия
У берегов Крыма пропал серфингист
РИА Новости 03:28
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 15:33
Футбол
Пир на 73 тысячи рублей: как Кокорин провёл первый день на свободе
Футболист Александр Кокорин провел первый день после освобождения из тюрьмы в компании жены Дарьи и друзей, сообщает Телеграм-канал Mash.
Евро-футбол.ру 05:12
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном
Принц Гарри и Меган Маркл сходили в паб с 4-месячным сыном Внук британской королевы был замечен на днях вместе со своей супругой и маленьким сыном Арчи в одном из самых обычных пабов Виндзора.
Экспресс газета вчера в 15:40
Общество
Симферополь попал в рейтинг самых высокомерных городов России
Крымская столица заняла 14-е место в рейтинге самых высокомерных городов России.
Московский Комсомолец 05:38
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43