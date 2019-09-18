Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Атлетико — Ювентус
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
15′
Блез Матюиди
48′
Хуан Гильермо Куадрадо
Тома Лемар
Анхель Корреа
60′
65′
Блез Матюиди
69′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
Стефан Савич
70′
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Томас Парти
Эктор Эррера
76′
Ренан Лоди
Витоло
76′
80′
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
Диего Коста
83′
87′
Миралем Пьянич
Аарон Рэмзи
Эктор Эррера
90′
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. У хозяев мячи забили Стефан Савич и Эктор Эррера.
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