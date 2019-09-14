Футбол
Sports.ru«Ювентус» уступил лидерство в Серии А впервые за 560 дней
"Ювентус" в 3-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с "Фиорентиной" (0:0). Туринцы уступили лидерство в Серии А впервые за 560 дней.
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«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью. Туринцы потеряли первые очки в сезоне
Спорт-Экспрессвчера в 11:01
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Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине
Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине.
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Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
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Дни24 вчера в 04:10
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«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
Avia.pro вчера в 20:02
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В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
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«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
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Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
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Комодские вараны с возрастом обрастают броней для защиты
Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.
Народные новости вчера в 01:50
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Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
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Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
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Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк
Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.
Известия вчера в 21:40
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и сильных дождях
В Москве вечером, 15 сентября, ожидается пасмурная погода с сильными дождями, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:10
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Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
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15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
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Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова
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Вечерняя Москва 13 сентября в 17:17
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Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
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В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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Врач рассказал, какие физические упражнения помогут отсрочить деменцию
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Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа
Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
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Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости вчера в 09:11