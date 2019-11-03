Футбол
NewInform«Ювентус» в туринском дерби одолел «Торино»
Ола Айна
|44′
|54′
Родриго Бентанкур
|57′
Хуан Гильермо Куадрадо
|60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
|63′
|67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
|68′
|70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
|74′
|76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
|80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
|85′
Андреа Белотти
|90′+3′
|42%
|Владение мячом
|58%
|72%
|Процент точных передач
|83%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|10
|9
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|11
|Угловые
|6
|3
|Отборы
|9
|22
|Фолы
|16
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
4
Войнович
36
Бремер
34
Айна
23
Мейте
11
Дзадза
22
Миллицо
15
Ансальди
9
Белотти
7
Лукич
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
2
Де Шильо
6
Хедира
5
Пьянич
8
Рэмзи
14
Матюиди
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Торино» на своем поле принимал в гости «Ювентус». Игра прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в рамках 11-го тура Серии А. Победу одержали гости со счетом 1:0. Первый тайм прошел без результативных действий со стороны обеих команд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Политика
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:39
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Российская газета 18:56
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 00:11
Здоровье
Ученые определили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Специалисты Центральной клиники при Хельсинкском университете и Техасского Центра здоровья выяснили, что самый опасный возраст несколько различается для мужчин и женщин.
Planet Today 31 октября в 04:34
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
Фракция КПРФ в Госдуме попросила Путина не увольнять Сергея Левченко
Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко.
ИрСити 05:45
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Здоровье
Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать
Доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Новости Рязани вчера в 15:12
Киберспорт
Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу
CyberSport.ru 19:34
Здоровье
Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ
Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Medvestnik.ru 31 октября в 14:57
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок.
РБК 19:05
Армия и оружие
НАТО раскритиковало премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
В материале отмечается, что Борисов «сыграл ключевую роль» в доставке российского вооружения на учения в Сербию.
ГЛАС.RU вчера в 09:17
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Общество
Создатели Call of Duty Modern Warfare отрицают демонизацию русских
Ferra вчера в 11:32
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Здоровье
Что произойдет с организмом, если бросить курить прямо сейчас?
Организм перестраивается и возвращается в норму постепенно: самые значительные изменения происходят в первые две недели.
Uznayvse.ru вчера в 00:00
Фигурное катание
Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при
Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку.
Lenta.ru 15:51
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Российская газета 31 октября в 05:39
Авто
Пикап Jeep Gladiator стал 1000-сильным
Цены на Jeep Gladiator могут легко превысить 50 тыс. долларов, но это ничто по сравнению с базовой ценой Maximus в 225 тыс. долларов.
SpeedMe 31 октября в 00:44
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17