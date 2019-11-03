Футбол

NewInformNewInform«Ювентус» в туринском дерби одолел «Торино»

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Ола Айна
44′
54′
Родриго Бентанкур
57′
Хуан Гильермо Куадрадо
60′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
Кристиан Ансальди
63′
67′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
Даниэле Базелли
68′
70′
Маттейс Де Лигт
Томас Ринкон
Симоне Дзадза
74′
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
Симоне Верди
Саша Лукич
80′
Даниэле Базелли
Винченцо Миллицо
85′
Андреа Белотти
90′+3′
«Торино» на своем поле принимал в гости «Ювентус». Игра прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в рамках 11-го тура Серии А. Победу одержали гости со счетом 1:0. Первый тайм прошел без результативных действий со стороны обеих команд.
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