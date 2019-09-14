«Ювентус» не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года. В 4-м туре «Ювентус» сыграет с «Вероной».

«Ювентус» впервые за последние 560 дней уступил лидерство в Серии А

Космос Высоту орбиты МКС увеличат на километр Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Хоккей «Куньлунь» забил «Трактору» с помощью рикошета от судьи Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь» принимает «Трактор». Следить за матчем в режиме онлайн можно здесь.

Общество Скончался академик-экономист Виктор Ивантер Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.

Армия и оружие В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019» Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Недвижимость Цены на съемное жилье в России резко выросли Наиболее заметно выросли цены на съемное жилье в Воронеже — на 14%, до 15,8 тысячи рублей в месяц, за однушку и на 15%, до 27,9 тысячи рублей, за двушку.

Общество Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» «По Москве пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые весьма негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил он.

Политика Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Футбол В PES 2020 замечен баннер с оскорблениями «Ювентуса» В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 пользователи заметили оскорбительный баннер в адрес туринского «Ювентуса», сообщает cybersport.ru.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Политика В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Единоборства Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин рассказал об изменах жены Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Армия и оружие «Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать Сообщается, что SPEAR-EW окажутся особенно эффективными в случае совместного применения с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3), например, против самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.

Происшествия Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.

Происшествия Як-42 экстренно сел в Красноярске из-за проблем с двигателем Самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске из-за технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МЧС.

Политика Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.