Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ювентус» впервые за последние 560 дней уступил лидерство в Серии А

«Ювентус» не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года. В 4-м туре «Ювентус» сыграет с «Вероной».
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«Ювентус» впервые за последние 560 дней уступил лидерство в Серии А

Чемпионат02:58

«Ювентус» уступил лидерство в чемпионате Италии впервые за 560 дней

Sport24.ruвчера в 22:42

«Ювентус» уступил лидерство в Серии А впервые за 560 дней

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«Ювентус» не смог обыграть «Фиорентину» в матче серии А

РИА Новостивчера в 11:16

«Ювентус» перестал лидировать в чемпионате Италии впервые за 560 дней

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«Ювентус» потерял первые очки в серии А, сыграв вничью с «Фиорентиной»

Sportbox.RUвчера в 11:08
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