Футбол
Чемпионат«Ювентус» впервые за последние 560 дней уступил лидерство в Серии А
«Ювентус» не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года. В 4-м туре «Ювентус» сыграет с «Вероной».
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Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 04:09
Космос
Высоту орбиты МКС увеличат на километр
Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
ТК Звезда 13 сентября в 18:10
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Хоккей
«Куньлунь» забил «Трактору» с помощью рикошета от судьи
Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь» принимает «Трактор». Следить за матчем в режиме онлайн можно здесь.
Спорт БИЗНЕС Online 05:23
Шоу-бизнес
Голливудские актёры зарабатывают на 1,1 млн долларов больше актрис
Говорит Москва 04:53
Общество
Скончался академик-экономист Виктор Ивантер
Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.
Вести.Ru 04:39
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени
Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру вчера в 14:24
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Недвижимость
Цены на съемное жилье в России резко выросли
Наиболее заметно выросли цены на съемное жилье в Воронеже — на 14%, до 15,8 тысячи рублей в месяц, за однушку и на 15%, до 27,9 тысячи рублей, за двушку.
Давыдов.Индекс 04:58
Происшествия
При пожаре в Ангарске пострадали 12 человек
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
«По Москве пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые весьма негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил он.
РБК 04:44
Политика
Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине
Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине.
Газета.Ru 02:51
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera 13 сентября в 14:56
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Футбол
В PES 2020 замечен баннер с оскорблениями «Ювентуса»
В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 пользователи заметили оскорбительный баннер в адрес туринского «Ювентуса», сообщает cybersport.ru.
Sport24.ru 03:50
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Единоборства
Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру 13 сентября в 22:00
Армия и оружие
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Сообщается, что SPEAR-EW окажутся особенно эффективными в случае совместного применения с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3), например, против самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»
Евро-футбол.ру вчера в 17:15
Происшествия
Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой
Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
Известия 04:04
Происшествия
Як-42 экстренно сел в Красноярске из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске из-за технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МЧС.
Российская газета 03:27
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Транспорт
Около 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
В настоящее время в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
РИАМО 05:00