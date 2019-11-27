Лига чемпионов

Вести.RuВести.Ru«Ювентус» выиграл у «Атлетико» за счет гола Дибалы

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
52′
Сауль Ньигес
54′
Витоло
Жоау Феликс
58′
Эктор Эррера
60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
63′
64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
86′
Гол Дибалы оказался единственным. "Ювентус" выиграл 1:0. После пяти туров лидирует "Ювентус", у которого 13 очков. 7 очков у "Атлетико" 6 у "Байера".
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