Гол Дибалы оказался единственным. "Ювентус" выиграл 1:0. После пяти туров лидирует "Ювентус", у которого 13 очков. 7 очков у "Атлетико" 6 у "Байера".

«Ювентус» выиграл у «Атлетико» за счет гола Дибалы

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