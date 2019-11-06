Лига чемпионов

Sports.ruSports.ru«Ювентус» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Футболисты «Ювентуса» отправились в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболисты «Ювентуса» отправились в Москву на матч с «Локомотивом»

Чемпионат09:32

Самая важная игра: «Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

РИА Новости16:20

Бенедикт Хеведес: «„Юве“ совсем не понравилось играть против нас. Повезло, что в ЛЧ такие соперники»

Sports.ru14:22

«Ювентус» — в Москве: игнор Роналду, доброта Дибалы

Спорт-Экспресс13:59

«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Александра Шмурнова на матч Лиги чемпионов

Sport24.ru18:35

«Ювентус» отправился в Москву на матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

Матч ТВ10:07

Де Лигт не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы

Sportbox.RU07:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Хоккей

В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла

Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.
Pravda.Ru 09:39
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Теннис

Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP

В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Хоккей

«Айлендерс» обыграли «Оттаву», Наместников набрал одно очко

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Оттаву Сенаторз".
Газета.Ru 22:15
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов

Wday.ru 21:42
Технологии

Составлен рейтинг профессий будущего

Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Российская газета 20:15
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Известия 12:24
Происшествия

В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения

По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
ТАСС 20:46
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете 06:58
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

РИА Новости 17:15
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Хоккей

Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»

Челябинск Сегодня 09:15
Общество

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК 08:32
Футбол

Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по «защите» нефти в Сирии

Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по «обеспечению безопасности нефтяных месторождений» на востоке Сирии.
Политика Сегодня 22:15
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Российская газета 21:45
Шоу-бизнес

После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи

Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru 10:53
Авто

Kia интригует свежим тизером обновленной Kia Optima

Пока новая KIA Optima снимается в рекламе, пресс-служба корейской марки продолжает подогревать интерес к ней выпуском очередных тизеров.
Автоновости дня 02:33
Армия и оружие

Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке

Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.
REGNUM 20:21
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru 17:58
Происшествия

Пропавшего парня из Новочеркасска на трассе сбил полицейский

21-летнего Руслана Попова, возвращавшегося от друзей поздно вечером по автотрассе Батайск - Ростов, сбил сотрудник полиции МВД РВ «Азовский».
Ugpressa.ru 12:46
Происшествия

На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу

Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.
ТАСС 22:29
Гаджеты

В России запустили сервис по аренде iPhone

Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН 22:28
Общество

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное