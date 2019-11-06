Лига чемпионов
Sports.ru«Ювентус» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Футболисты «Ювентуса» отправились в Москву на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября.
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