Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

«Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. На гол Робина Гозенса туринцы ответили дублем Гонсало Игуаина и голом Пауло Дибалы.
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«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря дублю Игуаина

Спорт-Экспресс11:05

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

Чемпионат10:57

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Матч ТВ10:58

Дубль Игуаина помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

Sport24.ru10:58

«Ювентус» победил «Аталанту» (3:1) благодаря дублю Игуаина и лидирует с 35 очками после 13 туров

Sports.ru04:50

«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина

Sportbox.RU10:58

«Ювентус» победил «Аталанту», Игуаин забил два гола

Советский спорт11:51
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Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

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