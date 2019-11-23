Футбол
Матч ТВ«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина
«Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. На гол Робина Гозенса туринцы ответили дублем Гонсало Игуаина и голом Пауло Дибалы.
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Футбол
«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Кино
Раскрыт секрет постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
Продюсер короткометражек «Сашенька» и «Бумеранг» Ольга Леснова в недавнем интервью рассказала о том, как снимались кадры постельной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст».
Футбол
Федор Чалов может перейти в «Челси»
По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей
В ценовую категорию до 600 тыс. рублей попадает кроссоверы, которые были выпущены с 2007 по 2012 года.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене
Сборная России сыграет дома в двух первых матчах. В группе B вместе с Россией и Данией выступит сборная Бельгии.
Теннис
Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса
В финале сборная Испании встретится с командой Канады. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса.
Авто
В Hyundai показали прототип нового Hyundai Tucson
На мотор-шоу в Лос-Анджелесе корейская компания Hyundai представила концепт-кар Vision T. Кроссовер с "невидимыми" фарами призван наглядно продемонстрировать, какие авто бренд планирует выпускать в будущем.
Единоборства
Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу
NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Авто
Стала известна стоимость новой Hyundai Sonata в России
Стоимость новой Hyundai Sonata на российском рынке составит почти 1,5 миллиона рублей.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).