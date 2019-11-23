Футбол
Матч ТВ«Ювентус» вырвал победу у «Аталанты» благодаря дублю Игуаина
«Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. На гол Робина Гозенса туринцы ответили дублем Гонсало Игуаина и голом Пауло Дибалы.
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Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Спорт день за днем 13:58
Армия и оружие
За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция
Красная весна 20 ноября в 10:19
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
РИА Новости 17:17
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Армия и оружие
Око за око: ветеран боевых действий оправдал убийство игиловца в Сирии
Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
Новые Известия вчера в 15:44
Политика
Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Газета.Ru 17:23
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
РБК 17:24
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты вчера в 14:56
Космос
Британские астрофизики заявили о новой форме Вселенной
ТК Звезда 20 ноября в 10:40
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
7 новостей 20 ноября в 23:08
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20
Политика
Самарцы принимают участие в работе съезда «Единой России»
ГТРК Самара 05:07
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
RT на русском 13:26
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
N+1 вчера в 05:57
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Росавтодор изучил проект строительства моста через реку Лену в Якутии и одобрил его, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.
РБК 15:32
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Life.ru 10:25
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Общество
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Россиянки «стареют быстрее» китаянок, поскольку после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью.
Lenta.ru вчера в 22:08
Общество
СМИ идентифицировали бойца с видеозаписи о пытках и казни в Сирии
Говорит Москва 04:59