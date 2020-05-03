Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.ру«Ювентус» вызвал своих легионеров из-за границы

«Ювентус» направил письма своим легионерам с просьбой вернуться в Италию. Правительство Италии ослабило ограничения, вызванные пандемией коронавируса, и клубы Серии А рассчитывают вернуться к тренировкам на следующей неделе.
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«Ювентус» вызвал футболистов для подготовки к возобновлению сезона

РИА Новости01:03

«Ювентус» вызвал Роналду и других легионеров из-за границы

Спорт-Экспрессвчера в 13:26

Источник: «Ювентус» вызвал всех легионеров в Италию

RT на русскомвчера в 15:11

«Ювентус» вызвал Роналду и других легионеров для возобновления тренировок

Metaratingsвчера в 14:22

«Ювентус» вызвал своих легионеров из-за границы

Бомбардир.рувчера в 14:17

La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» вызвал Роналду и других легионеров для возобновления тренировок

Матч ТВвчера в 13:55

«Ювентус» готовится возобновить тренировки и отзывает игроков из-за границы

Чемпионатвчера в 23:42
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество

Попова не исключает продления ограничений до июня

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Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
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Общество

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

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Газета.Ru 07:01
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Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс

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На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
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Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
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Происшествия

В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом

Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru вчера в 11:31
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Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
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Общество

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75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области

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Kursk.com 05:20
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Политика

В Москве прошла репетиция авиационного парада Победы

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В начале существования у Марса могло быть мощное магнитное поле

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Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения

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Врачи предрекли «масочное» будущее

В ближайшей перспективе ношение медицинской маски, по всей вероятности, станет чем-то привычным и обыденным.
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Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
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МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников

Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
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Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Китай намеренно скрывал информацию о вспышке коронавируса, а также уничтожал доказательства.
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Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
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Губернатор Кузбасса обратился к жителям региона

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В Индии продажи новых легковых авто упали до нуля

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Business Today, впервые за всю историю в Индии за целый месяц не было продано ни одного легкового автомобиля.
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