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«Ъ»: Южная Корея, Япония и Тайвань сокращают поставки российского угля

Наиболее высокими темпами сокращают поставки Япония и Тайвань.
Lenta.ru
Япония импортировала 8,4 млн тонн угля, что на 25% меньше, чем год назад.
Коммерсантъ
Южная Корея импортировала 12,8 миллиона (на три процента меньше).
Lenta.ru
Стратегия развития угольной отрасли России предполагала даже в консервативном сценарии наращивания поставок в страны Восточной Азии с 84 миллионов тонн в 2018 году до 123 миллионов тонн к 2035 году.
Lenta.ru

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Южная Корея, Япония и Тайвань снизили закупку угля у РФ до 25 млн тонн за семь месяцев
Газета.Ru02:38
Российскому углю рада не вся Азия
Коммерсантъ17:41
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