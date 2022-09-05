Угрожающие жителям Запорожской области украинские политики понесут самое жестокое наказание, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Центр анализа стратегий и технологий объявил, что заплатит один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее в распоряжение российского Министерства обороны.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала на Восточный экономический форум - она рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию после того, как, по мнению дипломата, ее внесли в негласный черный список ЕС и начали угрожать расправой, сообщает РИА "Новости".