Армия и оружие
Ореанда-НовостиЮжная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда»
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи и Японская служба безопасности на море сообщили о пуске со стороны КНДР неопознанного снаряда. Телеканал NHK привёл предположения японской службы о том, что возможно выпущенным неизвестным снарядом была ракета.
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