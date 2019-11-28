Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЮжная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда»

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи и Японская служба безопасности на море сообщили о пуске со стороны КНДР неопознанного снаряда. Телеканал NHK привёл предположения японской службы о том, что возможно выпущенным неизвестным снарядом была ракета.
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