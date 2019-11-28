с чего всё началось

Агентство отмечает, что это уже 13-й запуск ракет в этом году. Один из последних запусков произошел в начале октября. Тогда КНДР провела тестовый пуск баллистической ракеты, которая достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.

Южная Корея сообщила о запуске ракет из КНДР

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