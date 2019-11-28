Армия и оружие
Телеканал RTVIЮжная Корея сообщила о запуске ракет из КНДР
Агентство отмечает, что это уже 13-й запуск ракет в этом году. Один из последних запусков произошел в начале октября. Тогда КНДР провела тестовый пуск баллистической ракеты, которая достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.
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Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Технологии
Создано антибактериальное покрытие для смартфонов
Общество
«Ледяной панцирь» накроет Московский регион на выходных
Толщина слоя льда в центральной России и Черноземье составит от 10 до 20 миллиметров. Похолодает до 0 – минус 5 градусов.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Хоккей
«Авангард» в гостях обыграл «Куньлунь»
«Авангард» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост
Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
Экономика
Глава Xiaomi обещает 5G-смартфоны за $140
Насколько упадет цена, становится понятно из заявления Лей Цзуня (Lei Jun) — главы Xiaomi.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Политика
В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса
США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Гаджеты
Раскрыт дизайн Samsung Galaxy S11+
Инсайдер OnLeak опубликовал рендеры Samsung Galaxy S11+. У смартфона крупные габариты и очень странный блок камеры.
Спорт
Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Политика
Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Донецк и Киев приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Общество
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Гаджеты
В России появилось игровое кресло за 2,5 млн рублей
Общество
В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >> Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой.
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