Армия и оружие

Телеканал RTVIТелеканал RTVIЮжная Корея сообщила о запуске ракет из КНДР

Агентство отмечает, что это уже 13-й запуск ракет в этом году. Один из последних запусков произошел в начале октября. Тогда КНДР провела тестовый пуск баллистической ракеты, которая достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.
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с чего всё началось
Северная Корея запустила как минимум одну ракету, сообщает
 южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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Япония выразила КНДР протест в связи с новым ракетным запуском

ТАСС05:10

Сеул сообщил о запуске Северной Кореей ракет из «сверхбольшой» установки

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Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском ракет

REGNUM05:56
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
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Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
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На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
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«Авангард» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
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Золотов проверил готовность Росгвардии охранять Крымский мост

Сегодня в Керчи генерал армии Виктор Золотов вручил боевое знамя единственной в стране морской бригаде Росгвардии, которая заступила на дежурство по охране Крымского моста.
РЕН ТВ вчера в 11:51
Экономика

Глава Xiaomi обещает 5G-смартфоны за $140

Насколько упадет цена, становится понятно из заявления Лей Цзуня (Lei Jun) — главы Xiaomi.
iXBT.com 08:45
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В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Автоновости дня вчера в 11:25
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Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

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Lenta.ru 06:32
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Игры

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Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
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США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
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Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России.
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Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Политика

Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Донецк и Киев приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Военное дело вчера в 13:38
Общество

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма

Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 10:16
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК 26 ноября в 21:20
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В России появилось игровое кресло за 2,5 млн рублей

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В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

РБК 07:13
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В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA

Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
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Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
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Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
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