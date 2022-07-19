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Южная Корея заявила США о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть

Министр финансов Южной Кореи Чху Ген Хо заявил, что страна готова поддержать инициативу США ограничить цены на российскую нефть.
Lenta.ru
Йеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля.
РИА Новости
Йеллен выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.
РИА Новости
Дело в том, что американская сторона потребовала от корейской ввести систему потолка цен на нефть из России.
Царьград

Подробнее о событии

Южная Корея намерена присоединиться к ограничениям на цену нефти из РФ
Neftegaz.ru07:01
Южная Корея заявила о готовности поддержать меры по ограничению цен на нефть РФ
Известия06:49
Ренхап: Южная Корея готова участвовать в мерах по ограничению цен на российскую нефть
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Южная Корея выразила намерение поддержать ограничение на российскую нефть
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