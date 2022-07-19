Lenta.ruЮжная Корея заявила США о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефтьМинистр финансов Южной Кореи Чху Ген Хо заявил, что страна готова поддержать инициативу США ограничить цены на российскую нефть.Lenta.ruЙеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля.РИА НовостиЙеллен выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.РИА НовостиДело в том, что американская сторона потребовала от корейской ввести систему потолка цен на нефть из России.ЦарьградЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомSolenka.infoГазета.RuИзвестияНовые ИзвестияНовый ДеньЦарьградCT newsРамблерPlanet TodayПолитика СегодняФАНПодробнее о событииЮжная Корея намерена присоединиться к ограничениям на цену нефти из РФNeftegaz.ru07:01Южная Корея заявила о готовности поддержать меры по ограничению цен на нефть РФИзвестия06:49Ренхап: Южная Корея готова участвовать в мерах по ограничению цен на российскую нефтьПРАЙМ06:28Южная Корея выразила намерение поддержать ограничение на российскую нефтьТАСС06:45«Ренхап»: Южная Корея планирует поддержать ограничения против нефти РФГазета.Ru06:35Южная Корея согласилась поддержать ограничение цен на российскую нефтьМосковский Комсомолец06:46«Рёнхап»: Сеул планирует присоединиться к механизму ограничения цен на российскую нефтьRT на русском06:23Показать ещёОценить419Поделиться