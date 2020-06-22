Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЮжная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса. Он был связан с молодым человеком, который в ночь с 1 на 2 мая, проигнорировав подозрение на наличие инфекции, посетил несколько ночных клубов в районе Итэвон в Сеуле, где контактировал с большим количеством людей.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Южная Корея объявила о второй волне заражений COVID-19

Газета.Ru06:24

В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

ТАСС08:03

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

Lenta.ru07:18

В Южной Корее началась вторая волна коронавируса

Коммерсантъ07:17

В Южной Корее назвали ночные клубы источником второй волны коронавируса

РБК08:29

В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране

RT на русском06:22

Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

РИА Новости05:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
1,2K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
180
Спорт

Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет

Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
392
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
619
Происшествия

Российский волейболист напал на водителя в Москве

Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
11
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
103
Общество

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
141
Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
4
Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
152
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
4
Хоккей

Эмиль Гарипов рассказал, почему не перешел в клуб НХЛ

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал, почему не перешел в клуб НХЛ.
Нева Спорт 02:35
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
1,7K
Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 20 июня в 10:43
6
Энергетика

«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
РИА Новости 06:48
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
33
Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
21
Общество

Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.
Российская газета 08:52
8
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
114
Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
562
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
838
Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
6
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
73
Футбол

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 07:18
13
Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
9
Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
3K
Финансы

ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
2K
Игры

Эмулятор Ryujinx Nintendo Switch позволяет загружать игры быстрее

Разработчики эмулятора Ryujinx Nintendo Switch для ПК выпустили новую версию, которая позволяет игрокам сократить время загрузки игры до 70%.
Megaobzor.com 08:25
1
Общество

Минкомсвязь назвала две причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке мессенджера Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать полносттью, а также из-за того, что мессенджер сотрудничал с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, заявил замминистра связи Алексей Волин, передает «Интерфакс».
РБК 08:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное