Коронавирус
Lenta.ruЮжная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса. Он был связан с молодым человеком, который в ночь с 1 на 2 мая, проигнорировав подозрение на наличие инфекции, посетил несколько ночных клубов в районе Итэвон в Сеуле, где контактировал с большим количеством людей.
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Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет
Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Общество
Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Хоккей
Эмиль Гарипов рассказал, почему не перешел в клуб НХЛ
Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал, почему не перешел в клуб НХЛ.
Нева Спорт 02:35
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 20 июня в 10:43
Энергетика
«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
РИА Новости 06:48
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Общество
Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен до 29 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры еще на неделю - до 29 июня.
Российская газета 08:52
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Игры
Эмулятор Ryujinx Nintendo Switch позволяет загружать игры быстрее
Разработчики эмулятора Ryujinx Nintendo Switch для ПК выпустили новую версию, которая позволяет игрокам сократить время загрузки игры до 70%.
Megaobzor.com 08:25
Общество
Минкомсвязь назвала две причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке мессенджера Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать полносттью, а также из-за того, что мессенджер сотрудничал с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, заявил замминистра связи Алексей Волин, передает «Интерфакс».
РБК 08:53