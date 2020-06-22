Коронавирус
Lenta.ruЮжная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса. Он был связан с молодым человеком, который в ночь с 1 на 2 мая, проигнорировав подозрение на наличие инфекции, посетил несколько ночных клубов в районе Итэвон в Сеуле, где контактировал с большим количеством людей.
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Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Происшествия
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Российская газета 01:55
Общество
Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле
Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
ИА Красная Весна 05:12
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews вчера в 07:14
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Политика
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Технологии
Новая функция «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям
Экономика сегодня 05:56
Политика
Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах
Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Футбол
Останется ли Ганчаренко в ЦСКА, станет известно во вторник
Евро-футбол.ру 06:43
Биатлон
Майгуров выдвинут кандидатом на пост президента СБР
Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров выдвинут на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Советский спорт 20 июня в 15:48
Наука
Искусственный интеллект обладает опасными алгоритмами
Алгоритмы искусственного интеллекта способствуют созданию широкого доступа к данным.
Evo-rus.com вчера в 08:48
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Волейболист сборной России напал на водителя в Москве
Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране
Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
Политика
Путин приехал в главный храм Минобороны
Газета.Ru 05:41
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
По мнению Коболева, если решение отменят, то Секретариат энергетического сообщества признает Украину не выполнившей свои обязательства и заберет у оператора сертификацию.
Lenta.ru 07:00
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44