Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЮжная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап». 31 октября южнокорейское Минобороны заявило о пуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря.
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с чего всё началось
Северная Корея запустила как минимум одну ракету, сообщает
 южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
РБК03:47

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Южная Корея заявила о новом запуске ракет из КНДР

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В Южной Корее сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда»

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В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР

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Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»

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Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

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Сеул сообщил о запуске Северной Кореей «неопознанных снарядов»

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Южная Корея сообщили о пуске со стороны КНДР «неопознанного снаряда»

РИА Новости03:16
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Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
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Как законы декабря изменят жизнь россиян

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Российская газета вчера в 21:00
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«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

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Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
RT на русском вчера в 21:15
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Политика

Путин призвал наращивать миротворческий потенциал ОДКБ

Страны-участники намерены обсудить вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и другие.
NewInform 03:58
Общество

Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели

Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
RT на русском 03:16
Политика

Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК вчера в 10:29
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева запустила собственный бренд косметики

Известная исполнительница Вера Брежнева запустила собственный бренд косметики, получивший название VERA.
Актуальные Новости 03:04
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Происшествия

Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

Ранее местные СМИ обнародовали фотографии машинописного текста, из которого следует, что в 1982 году Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности.
Российская газета 02:17
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Футбол

Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
РИА Новости 04:23
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк вчера в 09:33
Политика

Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Коммерсантъ вчера в 12:10
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Общество

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

REGNUM вчера в 07:08
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Музыка

Клип Лободы и Линдеманна за три дня набрал более 1,6 млн просмотров

Совместный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы Frau & Mann, опубликованный 23 ноября, за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube По сюжету директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой.
Украина.ру 26 ноября в 09:18
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
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