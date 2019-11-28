Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКорея и Япония сообщили о пуске ракеты со стороны КНДР

Запущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами экономической зоны Японии. Агентства Kyodo предполагает, что КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Служба безопасности на море Японии предупредила морские суда об осторожности в связи с пуском.
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с чего всё началось
Северная Корея запустила как минимум одну ракету, сообщает
 южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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