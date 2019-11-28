с чего всё началось

Запущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами экономической зоны Японии. Агентства Kyodo предполагает, что КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Служба безопасности на море Японии предупредила морские суда об осторожности в связи с пуском.

Корея и Япония сообщили о пуске ракеты со стороны КНДР

Футбол Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Энергетика Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.

Политика Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.

Шоу-бизнес Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Общество Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Спорт Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Общество В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.