Армия и оружие
Аргументы и ФактыКорея и Япония сообщили о пуске ракеты со стороны КНДР
Запущенная КНДР ракета упала в Японское море за пределами экономической зоны Японии. Агентства Kyodo предполагает, что КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Служба безопасности на море Японии предупредила морские суда об осторожности в связи с пуском.
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Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Политика
Макрон назвал полезными свои слова о «смерти мозга» НАТО
После переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свои слова о «смерти мозга» альянса.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Происшествия
Бывшего главу Энгельсского района приговорили к 2,5 годам колонии
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей
Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Энергетика
Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством
Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли
Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Армия и оружие
Поляки вернули в строй советские МиГ-29
25 ноября командование ВВС Польши объявили о возвращении МиГ-29 в ряды польских боевых авиаподразделений.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Великобритании допустили отречение Елизаветы II от престола
Британская королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Происшествия
Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области
Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Политика
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Общество
КС запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции
Конституционный суд (КС) России опубликовал постановление, из которого следует, что работодатель не вправе навязывать работнику дополнительные трудовые функции и увольнять его за отказ их выполнить.