Политика
News.ruЮжная Осетия перекрыла границу с Грузией
Граница между Грузией и Южной Осетией временно закрыта, сообщили в КГБ частично признанного государства. Причиной стало «нагнетание напряжённости», исходящее из Тбилиси, отмечается в Facebook ведомства. Из-за действий грузинских властей усложнилась оперативная обстановка, отметили там.
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с чего всё началось
«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией… в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур"»,— говорится в заявлении КГБ Южной Осетии.Коммерсантъвчера в 13:40
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в аварии
На курганской трассе сегодня утром произошло столкновение иномарки и ГАЗели. В результате происшествия погибли четыре человека.
Российская газета 01:56
Экономика
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Общество
В Тюмени срочно расселяют аварийный дом
Сегодня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города Тюмени было принято решение о признании режима ЧС и расселения многоквартирного жилого дома по ул. Ставропольская, 1. В 19.00 в актовом зале школы № 69 состоялось собрание представителей администрации, МЧС, управы Калининского района с жителями дома.
ТюменьPRO вчера в 13:58
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Спорт
Умер спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытой воде
Шестидесятилетний спортсмен из Екатеринбурга, который на соревнованиях Oceanman проплыл 30 км, умер во время прогулки в Греции.
ТАСС 01:59
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM вчера в 13:57
Политика
На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.
Утро.ru 02:13
Культура
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
Известия вчера в 09:07
Общество
В китайских соцсетях появился официальный аккаунт Москвы
В китайских соцсетях появился официальный аккаунт Москвы, созданный для удобства китайских туристов.
Вести Подмосковья 01:17
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Экономика
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
Заб.Ру вчера в 23:00
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили вчера в 11:42
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Происшествия
В Екатеринбурге ищут жертв медиков-мошенников
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медицинского центра, который обманом навязывал пациентам дорогостоящие услуги.
Политсовет 02:10
Политика
В результате недавнего обмена пленными в Россию были доставлены в основном иностранные граждане
Пресс-секретарь президента России вчера отказался говорить, почему в результате обмена в нашу страну были доставлены украинцы.
Эхо Москвы 01:30
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Гаджеты
Apple представит новые модели смартфона iPhone
Реальное время вчера в 22:21
Политика
Отмена визита Трампа обошлась Дании в $600 000
Датская полиция потратила четыре миллиона крон ($600 тысяч) на подготовку к визиту в страну президента США Дональда Трампа, впоследствии отменённому.
News.ru вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»
StarHit.ru вчера в 23:30
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30