с чего всё началось

Граница между Грузией и Южной Осетией временно закрыта, сообщили в КГБ частично признанного государства. Причиной стало «нагнетание напряжённости», исходящее из Тбилиси, отмечается в Facebook ведомства. Из-за действий грузинских властей усложнилась оперативная обстановка, отметили там.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в аварии На курганской трассе сегодня утром произошло столкновение иномарки и ГАЗели. В результате происшествия погибли четыре человека.

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Политика «Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Общество В Тюмени срочно расселяют аварийный дом Сегодня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города Тюмени было принято решение о признании режима ЧС и расселения многоквартирного жилого дома по ул. Ставропольская, 1. В 19.00 в актовом зале школы № 69 состоялось собрание представителей администрации, МЧС, управы Калининского района с жителями дома.

Спорт Умер спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытой воде Шестидесятилетний спортсмен из Екатеринбурга, который на соревнованиях Oceanman проплыл 30 км, умер во время прогулки в Греции.

Игры Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.

Политика На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.

Общество В китайских соцсетях появился официальный аккаунт Москвы В китайских соцсетях появился официальный аккаунт Москвы, созданный для удобства китайских туристов.

Общество Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Происшествия В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Финансы Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.

Экономика Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.

Авто Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3 Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Происшествия В Екатеринбурге ищут жертв медиков-мошенников В Екатеринбурге полиция ищет жертв медицинского центра, который обманом навязывал пациентам дорогостоящие услуги.

Политика В результате недавнего обмена пленными в Россию были доставлены в основном иностранные граждане Пресс-секретарь президента России вчера отказался говорить, почему в результате обмена в нашу страну были доставлены украинцы.

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Политика Отмена визита Трампа обошлась Дании в $600 000 Датская полиция потратила четыре миллиона крон ($600 тысяч) на подготовку к визиту в страну президента США Дональда Трампа, впоследствии отменённому.