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Ведомости
Ведомости

Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября

Власти Южной Осетии намерены открыть границу с Россией 15 сентября, рассказал президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08
Подробнее о событии
РИА Новости

Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

РИА Новости08:55
Известия

Южная Осетия откроет границу с Россией с 15 сентября

Известия07:22
Lenta.ru

Еще одна страна решила открыть границу с Россией

Lenta.ru07:48
RT на русском

Президент Южной Осетии сообщил о планах открытия границы с Россией

RT на русском07:39
Газета.Ru

Южная Осетия намерена открыть границу с РФ 15 сентября

Газета.Ru07:29
РБК

Южная Осетия откроет границы с Россией 15 сентября

РБК08:17
ТАСС

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

ТАСС07:08

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
Ведомости11:56
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Трамп оценил стоимость собственного автографа

Президент США Дональд Трамп сказал, что если продать его автограф на eBay, можно получить $10 тыс. Об этом, как передает издание Daily Beast, он сказал после круглого стола, посвященного ликвидации последствий урагана "Лаура".
РБК09:44

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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Врач рассказала о пользе ношения бороды

Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова в беседе с «АиФ» рассказала, как ношение бороды может поспособствовать защите здоровья человека.
Live2401:26
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