Южная Осетия намерена открыть границу с Россией 15 сентября
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Власти Южной Осетии намерены открыть границу с Россией 15 сентября, рассказал президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября
Республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией, сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова. Запрет на пересечение границы с РФ действует с начала апреля в связи с пандемией.
ТАСС07:08
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